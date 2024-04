Gemeinschaftsinitiative zur Lebensrettung: Laien-Defibrillatoren für Welschbillig

WELSCHBILLIG. In einer Arbeitsgruppe haben die Freien Wähler Welschbillig und Ortsteile e.V. gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst Welschbillig e.V. eine bedeutsame Initiative zur Stärkung der Notfallversorgung in unserer Gemeinde ergriffen. Mit dem Ziel, schnelle Hilfe im Notfall zu gewährleisten, wurden Laien-Defibrillatoren für den Ortskern und die First Responder angeschafft.

„Der Anlass dieser bedeutenden Maßnahme ist die gemeinsame Verantwortung für das Wohlergehen unserer Gemeinschaft. In Notfallsituationen kann jede Minute zählen, und der Zugang zu einem Defibrillator kann Leben retten. Durch die Installation dieser Geräte in strategisch wichtigen Bereichen der Gemeinde erhöhen wir die Chancen auf ein schnelles Eingreifen im Falle eines Herzstillstands erheblich“, so Robin Schneider, Freie Wähler Welschbillig und Ortsteile.

„Besonders hervorzuheben ist die Installation eines der Defibrillatoren am Gemeindehaus in Welschbillig. Dieser Standort wurde sorgfältig gewählt, um eine optimale Erreichbarkeit und Verfügbarkeit des Geräts für die Gemeindebewohner sicherzustellen.“ Bürgermeister Dieter Bretz äußerte seine volle Unterstützung für diese Initiative und betonte die Bedeutung der schnellen und effektiven Notfallversorgung für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Bürgerinnen und Bürger.

Darüber hinaus wurden den First Respondern in der Gemeinde ebenfalls entsprechende Geräte zur Verfügung gestellt, um ihre Einsatzfähigkeit und Effizienz weiter zu stärken. First Responder sind speziell ausgebildete Personen, die bei Notfällen wie Unfällen oder medizinischen Notlagen als erste vor Ort eintreffen, oft noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes. Sie leisten Erste Hilfe und unterstützen bis professionelle Hilfe eintrifft. Ihre Aufgabe ist es, schnell zu handeln und lebensrettende Maßnahmen durchzuführen, um die Überlebenschancen der Betroffenen zu erhöhen.

Des Weiteren wird ein Defibrillator für den Ortsteil Hofweiler dank der großzügigen Spende eines örtlichen Bürgers installiert, was die Notfallversorgung in diesem Ortsteil erheblich verbessert.

„Unsere Gemeinschaft hat stets zusammengehalten, um in schwierigen Zeiten Unterstützung zu bieten. Die Anschaffung dieser tragbaren Defibrillatoren ist ein weiterer Schritt, um unsere Gemeinde sicherer und lebenswerter zu machen„, betonte Björn Kraft, Malteser Hilfsdienst Welschbillig.

Ebenso zeigen sich alle Beteiligten sehr zufrieden über die ausgewählten Geräte. Diese wurden am Donnerstag durch die Firma EmergEasy ausgeliefert. Alle First Responder bekamen eine Einweisung durch die Geschäftsführer von EmergEasy in die vorhandene Technik. In den kommenden Monaten soll es einen „Ersthelfertag“ in der Gemeinde Welschbillig geben, an diesem Tag haben die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde die Möglichkeit an Schulungen und Unterweisungen teilzunehmen.

Zudem plant die Ortsgemeinde, bei erfolgreichen Gesprächen in den nächsten Wochen Geld für einen zusätzlichen Defibrillator bereitzustellen, was die Einsatzmöglichkeiten und die Sicherheit in der gesamten Gemeinde weiter erhöhen würde.

Ein herzlicher Dank gilt all denen, die durch ihre Spenden dazu beigetragen haben, dieses lebensrettende Projekt zu realisieren. (Quelle: Freie Wähler Welschbillig)