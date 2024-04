Räuber steigt mit Messer ins Auto: 80-Jährige in eigenem Auto überfallen

LANDAU. Auf einem Supermarktparkplatz in Landau ist eine Rentnerin in ihrem Wagen überfallen und mit einem Messer bedroht worden.

Die 80-jährige Frau saß in ihrem Auto, als ein unbekannter Mann plötzlich die Beifahrertür öffnete und zu ihr in den Pkw stieg, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er bedrohte am Mittwoch die Frau mit einem Messer und forderte Bargeld. Anschließend floh er mit der Beute. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger wurde wenig später festgenommen. Der mutmaßliche Täter wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung.