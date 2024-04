++ 13-jährige Amy Jane aus Luxemburg vermisst – Polizei bittet um Mithilfe ++

ESCH/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird die 13-jährige Amy Jane MONDOT seit Freitag, 29.03.2024, vermisst.

Die Vermisste ist von molliger Statur, zwischen 1,30 und 1,40 Meter groß, hat braune Haare und trägt eine Brille.

Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie eine schwarze Jacke, weiße Schuhe (Marke: Nike) und einen schwarzen Rucksack.

Die Vermisste könnte sich möglicherweise in Deutschland (Grenzgebiet) aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte an die Polizeidienststelle Esch unter der Telefonnummer (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden.