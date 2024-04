Brandstiftung im Saarland: Polizei sucht nach Auto mit „Sturmhauben-Kopfstützen“

REHLINGEN-SIERSBURG/SAARLOUIS. Nach einer versuchten schweren Brandstiftung am 13.9.2023 an einem Wohnhaus in Siersburg wurde nach umfangreichen Ermittlungen nun von einem Zeugen ein Fahrzeug benannt, dass sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe des Tatortes befunden haben soll.

Es soll sich hierbei um einen weißen BMW M4 mit auffälligen, goldfarbenen BBS-Felgen handeln. Weiterhin waren über die Kopfstützen des Autos weiße Sturmhauben mit Augen- und Mundausschnitten gestülpt.

Der Fahrer bzw. Besitzer dieses Fahrzeuges kann eventuell Angaben zu dem Sachverhalt oder der Brandstiftung machen und wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831/9010. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)