Ideen in Geschäftsmodelle umwandeln – Startup Camp Trier für Gründungsinteressierte

TRIER. Mit Unterstützung von Expertinnen und Experten können am 25. und 26. April Ideen in Geschäftsmodelle umgewandelt werden.

Auch in diesem Jahr findet wieder das Startup Camp Trier statt. Es richtet sich an alle, die schon Ideen für eine Unternehmensgründung haben, aber auch noch viele offene Fragen. Am 25. und 26. April können beim Startup Camp Gründungsprojekte zu tragfähigen Geschäftsmodellen ausgearbeitet werden. Erfahrene Mentorinnen und Mentoren aus Wissenschaft und Praxis stehen dabei mit Tipps und Hilfen zur Seite. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Startup Camp steht Teilnehmenden aus allen Bereichen offen. Die Gründungsideen können beispielsweise aus der IT, den Sprachwissenschaften, den Umweltwissenschaften, der Sozialwirtschaft, dem Design, dem Handwerk oder der Industrie kommen. Im Startup Camp arbeiten Studierende, Auszubildende und Berufserfahrene gleichermaßen an ihren Gründungsvorhaben.

Welche Tools und Methoden geeignet, welche Herausforderungen zu bewältigen und welche Strategien erfolgversprechend sind, das alles wird den Teilnehmenden beim Startup Camp vorgestellt. Noch dazu bietet das Camp beste Möglichkeiten, Netzwerke für den Weg in das Unternehmertum und in die Selbstständigkeit aufzubauen.

Am zweiten Tag des Camps können die zuvor in den Workshops gemeinsam ausgearbeiteten Geschäftsmodelle einer Jury vorgestellt werden. Die drei überzeugendsten Geschäftsmodelle werden mit jeweils 1.500 Euro belohnt. Gestiftet werden diese Preise von der Volksbank Trier, der Sparkasse Trier und den Stadtwerken Trier. Veranstaltet wird das Startup Camp 2024 vom Gründungsbüro der Universität Trier und der Hochschule Trier in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Trier.

Die Anmeldung ist ab sofort unter www.startupcamp-trier.de möglich. Die Plätze sind begrenzt.

Startup Camp 2024

Datum: 25. und 26. April 2024

Ort: PROworkSpace, Ottostr. 25, Trier

Kosten: Die Teilnahme ist gratis