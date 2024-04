Spektakulärer Unfall in Luxemburg: PKW rutscht 20 Meter Abhang hinunter

GREIWELDENG. Am gestrigen Mittwochmorgen, gegen 8.40 Uhr, kam es in Luxemburg zu einem spektakulären Unfall auf dem CR145 in Richtung Greiweldeng. Dies teilt die luxemburgische Feuerwehr CGDIS (Corps grand-ducal d’incendie et de secours) in den sozialen Medien mit.

Dabei kam ein PKW von der Straße ab und rutschte ca. 20 Meter einen Abhang hinunter, bevor es in einem Bach auf der Seite zu liegen kam.

Die Feuerwehr war schnell mit 20 Einsatzkräften vor Ort, die die leicht verletzte Fahrerin aus ihrem Fahrzeug befreiten.

Die Frau wurde mit mit einer Schleifkorbtrage zur Straße hinaufgebracht und dem Rettungsdienst übergeben. (Quelle: CGDIS via Facebook)