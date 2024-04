Mann tot in seiner Wohnung gefunden: Sohn festgenommen

Ein Mann wird tot in seiner Wohnung entdeckt. Die Spuren deuten auf ein Verbrechen. Als Verdächtigen nimmt die Polizei dessen erwachsenen Sohn fest.

BÖHL-IGGELHEIM. Ein 68 Jahre alter Mann ist in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) mutmaßlich getötet worden.

Die Leiche des Mannes wurde am Dienstagmorgen in dessen Wohnung gefunden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Die Polizei nahm als Verdächtigen den 31-jährigen Sohn des Opfers nahe dem Tatort vorläufig fest.

Die Verletzungen des 68-Jährigen sowie die Spurenlage ließen auf ein Tötungsdelikt schließen, hieß es.

Ein Richter ordnete am Mittwoch an, dass der 31-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Es gebe dringende Gründe zur Annahme, dass er wegen einer psychischen Erkrankung strafrechtlich nicht voll für sein Handeln verantwortlich gewesen sei, hieß es. Ein weiterer Grund sei, dass von ihm eine Gefahr ausgehen könne.

Nähere Angaben zur Tat machte der leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen Totschlag vor. Er schwieg den Angaben zufolge zu den Vorwürfen.