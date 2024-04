Trier: Neue Fußgängerzone ohne Kontrolle – Wo die Stadt Trier kläglich versagt

TRIER. Die Ausweitung der Trierer Fußgängerzone liegt nun knapp einen Monat zurück. Die Randbereiche Konstantinstraße zum Kornmarkt, Neustraße / Viehmarkt, Domfreihof und der Stockplatz wurden dabei den Regeln der Fußgängerzone angeglichen. Neben ebenfalls vorhandener Kritik, werden die Maßnahmen bei vielen Triererinnen und Trierern begrüßt und als positiv bewertet. Die Kontrollen zur Einhaltung der neuen Gegebenheiten wurden dabei von der Stadt Trier zwar offensiv verkündet – allerdings lässt die Umsetzung vielerorts mehr als zu wünschen übrig. Eine tatsächliche Verbesserung der Situation ist für Betroffene nicht feststellbar. Die Umsetzung im Realitätscheck kläglich durchgefallen.

So sind Reaktionen aus der Trierer Neustraße offen enttäuscht bis entsetzt. Die Buchhandlung „Der kleine Buchfink“ postete hierzu auf Instagram: „[…] führt das dazu, dass an der breitesten Stelle der Neustraße vor unserem Laden instant eine Kurz- bis Langparkzone eröffnet wird. Auch nach 11 Uhr.“ Mit Bildern von reihenweise parkenden Autos vor ihrem Geschäft untermalt, merken die Inhaber der Buchhandlung an: „Wir möchten einfach nur darauf hinweisen, dass Verwaltung und Bürokratie hier und da vielleicht einen Realitätscheck und nicht nur fancy Fototermine vor Ort brauchen“. Weitere Reaktionen der Einzelhändler und Anwohner unterstreichen dies – die Situation sei kein Bisschen besser geworden.

Kontrollen versagen – Keine Änderung der Situation am Stockplatz

Genau wie in der Neustraße, nehmen so gut wie alle KFZ-Fahrer auch am Trierer Stockplatz ihr bisheriges „Gewohnheitsrecht“ in Anspruch. Die Änderung der entsprechenden Beschilderung scheint nicht auszureichen, um die Verkehrsteilnehmer davon zu überzeugen, dass sich nun etwas geändert hat. Dazu passt: Von lokalo.de vor Ort angesprochene Autofahrer auf dem Stockplatz wussten gar nicht, dass sie sich gerade außerhalb der erlaubten Zeiten in der Fußgängerzone befinden. So gab beispielsweise eine Fahrerin an, dass „sie es gerade eilig habe und schließlich schon immer auf den Platz fährt, um zu ihrer Bank zu kommen. Ein Schild habe sie nicht gesehen“.

„Wir sind hier keinen Schritt weiter“

Johannes Schermack, Betriebsleiter der beliebten Trierer Gastronomie „New Mintons“ am Stockplatz, ist vom Thema Fußgängerzone bereits regelrecht entnervt: „Wir haben uns zunächst sehr über die Änderung gefreut – allerdings hat sich an der wirklich schlimmen Situation hier nichts geändert. Im Gegenteil – jetzt dürfen wir uns zusätzlich darüber ärgern, dass zwar eine Fußgängerzone besteht, dies aber weder eingehalten und noch weniger umgesetzt oder kontrolliert wird. Das Ordnungsamt ist kaum vor Ort und jeder macht, was er will. Die Terrassensaison beginnt und Familien mit Kindern werden wir, wie bisher, bitten müssen, besonders aufzupassen. Wir sind hier keinen Schritt weiter.“

Vorsätzliche Missachtung?

Beobachtet man das Geschehen am Stockplatz über einige Stunden, so fahren auch nach 11 Uhr fast minütlich Autos auf den Platz und wieder heraus. Darunter auch viele Bürgerinnen und Bürger, die „schnell etwas erledigen wollen“.

Auffällig ist dabei vor allem der Lieferverkehr einiger ansässiger Gastronomen aus der Fußgängerzone heraus. Der ganztägige Lieferverkehr, welcher in der Vergangenheit möglicherweise „geduldet“ wurde, erscheint dabei nach den jetzigen, neuen Regeln eigentlich unmöglich. Dennoch, so die vor Ort getätigten Beobachtungen, wird weiterhin, teilweise mit vier bis fünf Fahrzeugen, welche alle im Wechsel und ohne Unterlass auf den Platz kommen, eingeladen und Speisen ausgefahren. Beachtung der neuen Fußgängerzone – Fehlanzeige! Von Verkehrsberuhigung kann keine Rede sein – das Wort „Fußgängerzone“ löste bei den von lokalo.de angesprochenen Fahrern aber immerhin Gelächter aus.

Warum die Stadt Trier eine entsprechende und teils vorsätzlich wirkende Missachtung nicht von Anfang an erstickt oder zumindest den monetären Vorteil durch Verteilung entsprechender „Knöllchen“ bei den auch weiterhin zahlreichen Falschparken inmitten des schönen Platzes einstreicht, bleibt ein Geheimnis. Alleine mit den fälligen Knöllchen einer Woche am Stockplatz könnte die Stadt Trier anderweitig die Sanierung maroder Fahrbahnen finanzieren oder fördern, so erscheint es.

Ob in der Neustraße oder am Stockplatz – eine Fußgängerzone auszuweiten, ohne die Einhaltung der neuen Regelungen ausgiebig und konsequent zu kontrollieren und sicherzustellen, stellt ein klägliches Versagen der Ordnungskräfte dar, und kann daher von den zuständigen Dezernaten bislang definitiv nicht als Erfolg verbucht werden.

Lokalo wird weiter über das Thema berichten und euch auf dem Laufenden halten.