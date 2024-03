Schrecklicher Unfall: Zwei Motorradfahrer nach Frontalzusammenstoß tot

MALBERG. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder im Westerwald sind am Ostersonntag beide Fahrer tödlich verunglückt.

Sie starben noch am Unfallort in der Nähe von Malberg, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 58-jähriger Motorradfahrer auf der L281 in Fahrtrichtung Gebhardshain mehrere Autos überholt. Dabei kollidierte er mit dem Bike eines entgegenkommenden 59-Jährigen, der nicht mehr ausweichen konnte.

Die Landesstraße wurde nach dem schweren Unfall, der gegen 17 Uhr passierte, komplett gesperrt.