++ Update: Vermisster 85-Jähriger an Böschung zur B50 gefunden ++

SIMMERN. Wie berichtet, meldete die Polizei Simmern am heutigen Sonntagmorgen den 85-jährigen Lothar S. aus einem Seniorenheim in Kirchberg/Hunsrück als vermisst.

Der Senior leide an Demenz, hieß es von der Polizeiinspektion Simmern. Nun gibt es positive Nachrichten: Der Vermisste wurde heute Vormittag, gegen 11.30 Uhr, nahe Kirchberg an einer Böschung zur B50 lebend durch den Polizeihubschrauber festgestellt. Die Person war ansprechbar und wird in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizeiinspektion Simmern bedankt sich bei allen Einsatzkräften für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)