Luxemburg: 17-jährige Neda vermisst – Polizei bittet um Hinweise

LUXEMBURG. Wie die Police Grand Ducale mitteilt, wird die 17-jährige Neda TRIPKOVIC seit dem heutigen Donnerstagnachmittag, 28.03.2024 gegen 17.05 Uhr vermisst.

Die Vermisste ist von schlanker Statur, zwischen 1.60 und 1.70 Meter groß und hat lange braune Haare.

Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe und eine rote Jogginghose.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte an die Polizeidienststelle Troisvierges (Ulflingen) unter der Telefonnummer (+352) 244 87 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden.