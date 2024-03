In Richtung Trier – Einschränkungen auf Moselstrecke noch mindestens über Ostern

COCHEM. Die für die Reparatur benötigte Maschine konnte nicht kurzfristig für den Bahnhof bereitgestellt werden. Die Bahn hofft, die Gleise Richtung Trier nach den Osterfeiertagen wieder freigeben zu können.

Am Bahnhof Cochem an der Mosel kommt es nach einer Zugentgleisung auch über die Osterfeiertage hinweg zu Einschränkungen. Da um Ostern herum ein hohes Baupensum herrsche, könne die Maschine für die Reparatur nicht kurzfristig bereitgestellt werden, teilte eine Bahnsprecherin am Mittwoch mit.

Am Montag hatte ein entgleister Zug am Bahnhof eine Weiche beschädigt, weshalb der Bahnhof momentan nur eingleisig befahrbar ist. Die Bahn hofft, das gesperrte Gleis nach den Feiertagen befahren zu können. Reisende von Koblenz in Richtung Trier müssen nach wie vor in den Bus-Ersatzverkehr umsteigen, der zwischen den Bahnhöfen Klotten und Cochem bereitsteht.