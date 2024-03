Vollmacht von Pflegeeinrichtung vorgegaukelt: Betrüger will Seniorinnen abzocken

SCHMELZ. Am gestrigen Mittag suchte ein bislang unbekannter Mann zwischen 13.30 und 14.30 Uhr in der Rosenstraße und Berliner Straße in Schmelz zwei Seniorinnen nacheinander auf.

Unter Vorgaukeln einer Vollmacht einer Pflegeeinrichtung verschaffte er sich Zutritt zu den Häusern. Im Rahmen der Gespräche bei den Seniorinnen versuchte er mit geschickter Gesprächsführung, die EC-Karte und die dazugehörige PIN zu erhalten. Als beide Opfer, den versuchten Trickdiebstahl vermutend, jedoch misstrauisch wurden, verließ der Täter unverzüglich und unverrichteter Dinge die Tatorte. Der Täter trug während der Tatbegehung durchgängig eine blaue Mundschutzmaske.

Zur Täterbeschreibung kann folgendes gesagt werden: blonde Haare, normale Länge, blauer Mundschutz, blaues Hemd mit einzelnen Punkten, dunkle/schwarze Jacke, dunkle Hose, ca. 50 Jahre, ca. 170 cm, Deutsch ohne Akzent.

Ihre Lebacher Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich zu melden (Telefon: 06881/5050, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)