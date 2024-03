Trier: 65 Schülerinnen und Schüler legen erfolgreich ihr Abi am Auguste-Viktoria-Gymnasium ab

TRIER. Am Freitag, den 22. März 2024, überreichte Schulleiter Timo Breitbach den Abiturientinnen und Abiturienten des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier im feierlichen Rahmen die Reifezeugnisse.

25 Schülerinnen und Schüler schafften einen Schnitt mit einer 1 vor dem Komma, dreimal wurde sogar die Traumnote von 1,0 erreicht.

Nach einem stimmungsvollen Gottesdienst in der Liebfrauenkirche begrüßte Schulleiter Timo Breitbach die Abiturientia 2024, alle anwesenden Familien und Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie weitere Gäste. Stella Schwickerath und Oliver Jansen moderierten anschließend äußerst kurzweilig den Abend in der festlich – dem Anlass entsprechend – geschmückten Sporthalle des AVG. Neben musikalischen Darbietungen durch die Bigband unter der Leitung von Herrn Böse und dem Abi-Chor, der von Frau Poirier am Klavier begleitet wurde, dankten Frau Driessen im Namen des Schulelternbeirats und Frau Wilhelm für den Freundeskreis sowohl den Eltern als auch dem gesamten Kollegium für die kontinuierliche Unterstützung der Abiturientinnen und Abiturienten auf ihrem Weg zum Abitur. In der kurzweilig und witzig gestalteten Lehrerrede “bescheinigten” Frau Reh und Herr Altmaier der Abiturientia, nun nach Jahren der „Therapie“ in ihrer „Lernanstalt“ gut gerüstet und vorbereitet für die kommenden Aufgaben und das Leben zu sein.

Eva Viktoria Pätz erhielt sowohl den Sonderpreis der Ministerin für ihre vorbildliche Haltung und ihr beispielloses Engagement für die Schule als auch den Preis des Kollegiums für das beste Abitur. Nicolas Müller wurde für seinen Einsatz für die Schulgemeinschaft mit dem UNESCO-Preis gewürdigt. Die Sonderpreise des Freundeskreises erhielten Charlotte Limmer und Matilda Vasa.

Im Anschluss an die Vergabe der Sonderpreise erfolgte die Verleihung der Fachschaftspreise für durchweg herausragende Leistungen über die gesamte Zeit der gymnasialen Oberstufe.

Nach der Verleihung der Abiturpreise hielten Emily Nwatu und Jacob Henn die Schülerrede, in der sich beide für die Unterstützung durch die Mitschüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern bedankten. Die Übergabe der Reifezeugnisse durch den Schulleiter Herrn Breitbach und den MSS-Leiter Herrn Knoche rundete den äußerst abwechslungsreichen Abend ab.

Die Schulgemeinschaft des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier gratuliert ganz herzlich allen Abiturientinnen und Abiturienten zum bestandenen Abitur und wünscht Ihnen auf dem weiteren Lebensweg alles Gute für die Zukunft.

(Text: Oliver Kugel, Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier, Foto: Rene Reissig (T-Rex Photography)

Die Abiturientinnen und Abiturienten:

Conrad, Taissia; Dahlmann, Lotta; de Vries, Hendrik; Doeve, Lance; Eiden, Raphael; Feldhaus, Julius; Filippelli, Vanessa; Fischer, Lennard; Frombach, Jonas; Geist, Yanik; Gläsener, Leonardo; Hackmann, Jaron; Harff, Emil; Heib, Nic; Henn, Jacob; Hermann, Elisabeth; Holz, Paul; Jain, Anisha; Jansen, Oliver; Kamburski, Nikolay; Knieling, Kai Leon; Kram, Raphael; Kraß, Emily; Kumarathas, Matusen; La, Hao; Laub, Maya; Laub, Moritz; Limmer, Charlotte; Melcher, Annika; Meurer, Oliver; Meyers,

Ruben; Moßmann, Alexander; Müller, Nicolas; Mutscheller, Justus; Nöhl, Alexander; Nwatu, Emily; Oberbillig, Lena; Panther, Julian; Pätz, Eva Viktoria; Pixius, Anna-Maria; Polster, Johannes; Porr, Roman; Raes, Tomasz; Rahimi, Nima; Rasmussen, Morten; Rignault, Anouk; Rinnenburger, Jan; Rommelfanger, Mailin; Scheiern, Angelina; Schwickerath, Stella; Seithel, Chiara; Shi, Zoe; Simon, Katharina; Spoek, Jette; Staebel, Christian; Tchai, Louisa; Tenbusch, Georg; Tiedemann, Tim; Vasa, Matilda; Walia, Leela; Werle, Viola; Wirz, Alina; Yousufzai, Zarmina.