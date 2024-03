An die Geräte, fertig los… – Schulturnhalle in Kordel feierlich eingeweiht

TRIER-LAND. Glückliche Mienen waren anlässlich der Einweihung der Schulturnhalle in Kordel zu sehen. Bürgermeister Michael Holstein wie auch Schulleiter Marco Bamberg und die Beigeordneten der Ortsgemeinde Kordel, Günter Loch und Annerose Otten, zeigten sich gleichermaßen mehr als erfreut, dass die Halle dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung steht.

Der ursprüngliche Beschluss zur Generalsanierung war schon 2014 im Verbandsgemeinderat gefasst worden. Die weiteren Schritte wurden dann nach Vorliegen der Zustimmung der Kommunalaufsicht in Angriff genommen, wie Michael Holstein in seinem Rückblick auf die Baumaßnahme darlegte. Im Laufe der Arbeiten kam es immer wieder zu Problemen und Rückschlägen, die zu Verzögerungen führten. Ende 2019 war es dann soweit: die Halle war wieder nutzbar. Die Kosten beliefen sich auf rund 1,4 Millionen Euro. Die Einweihung war für März 2020 vorgesehen. Aber es kam mal wieder anders als geplant. Zuerst schlug die Corona-Pandemie zu und dann kam im Juli 2021 die Flut. Das Wasser der Kyll richtete verheerende Schäden an der gerade generalsanierten Turnhalle an. Die neuerliche Sanierung umfasste u.a. Arbeiten von der Abdichtung der Bodenplatte über den Einbau eines neuen Pelletkessels bis hin zur Installation der Prallwände. Kosten: rund 860.000 Euro.

Bürgermeister Holstein führte aus, dass glücklicherweise die Halle sehr gut versichert gewesen sei, so dass die Flutschäden weitestgehend darüber abgedeckt gewesen seien. Es bliebe ein Restbetrag von rund 65.000 Euro, der nicht von der Versicherung getragen wurde, so der Bürgermeister. Man sei aber zuversichtlich, dass dieser über den Fluthilfe-Fonds noch zu regeln sei.

Schulleiter Marco Bamberg freute sich, dass nun eine lange Zeit der Provisorien endet. Für den Sportunterricht mussten die Schülerinnen und Schüler in benachbarte Turnhallen gebracht werden. Der Schulleiter dankte den Verantwortlichen, dass diese Ausweichmöglichkeiten geschaffen wurden. Im Besonderen dankte er aber den Spendern und Unterstützern der Grundschule Kordel, die u.a. die Anschaffung eines Action-Centers ermöglicht haben.

Ein besonderes Dankeschön hatten aber die Chorkinder aus allen Klassen der Grundschule für die Gäste aus Politik, aus den unterstützenden Institutionen sowie den örtlichen Vereinen und ausführenden Betriebe bereit: sie trugen ein eigens für den Anlass komponiertes Danklied vor.