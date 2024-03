Ärger mit Behörden: Rheinland-pfälzische Bürgerbeauftragte stellt Jahresbericht vor

MAINZ. Seit 1974 können sich Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz bei Problemen mit der Verwaltung an die oder den Bürgerbeauftragten des Landes wenden. Welche Fälle und Themen im vergangenen Jahr aufgeschlagen sind, das wird die aktuelle Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund an diesem Donnerstag (11.15 Uhr) in Mainz vorstellen.

Im vergangenen Jahr nannte sie als wichtige Themen etwa die Grundsteuerreform oder den Zensus. Im Zusammenhang mit der Bevölkerungszählung sollen seinerzeit einige Rheinland-Pfälzer Mahnungen erhalten haben, bevor ihnen die benötigten Unterlagen zugestellt worden waren. Vermehrt ältere Menschen hatten sich bei der Beauftragten gemeldet, weil sie nicht wussten, wie sie ohne Internetzugang die Grundsteuererklärung abgeben sollen. (Quelle: dpa)