Trier: Die Fans haben gewählt – Gewinnerbands für den WUNSCHbrunnenhof 2024 stehen fest

TRIER. Bei Reisen zum Mars zählt der Countdown. Und den haben die Sieger des diesjährigen WUNSCHbrunnenhof-Votings perfekt heruntergezählt. Dank eines weltraumerschütternden Endspurts sicherte sich das Rockquartett „First Men on Mars“ zum zweiten Mal nach 2020 den ersten Platz.

Ganz knapp dahinter steht das Gefühl im Mittelpunkt: Das Cover-Sextett Kuß’n’Groove verspricht eine „klingende Umarmung aus Emotionen und mitreißender Energie“. Und als ob das nicht schon Party genug wäre, bringen die Popup Boys sich und die besten Street Music-Acts aus Trier und der Umgebung auf die große Bühne. Die ganz große Bühne.

Große Bühne für die Gewinner auf dem Porta-Nigra-Vorplatz

In diesem Jahr rückt der WUNSCHbrunnenhof von seinem namensgebenden Platz neben der Porta unmittelbar vor Triers Wahrzeichen, und das zur besten Sendezeit des Jahres: Während des Altstadtfestes bringen die sechs ersten Plätze der diesjährigen Abstimmung den Porta-Nigra-Vorplatz während des Altstadtfestes zum Beben. Am Samstag und Sonntag dürfen sie die imposante Rundbogenbühne bespielen, auf der in der Woche zuvor unter anderem Jan Delay und Max Giesinger auftreten. Diese Neuaufstellung scheint die Musikfans der Region besonders motiviert zu haben: Mit über 5500 abgegebenen Stimmen beteiligten sich so viele Menschen am Voting wie noch nie zuvor.

Rock- und Pop-Cover auf den ersten drei Plätzen

Mit humorvollen Show-Einlagen und einem breiten Pop-/Rock-Cover-Repertoire hat sich das Quartett „First Men on Mars“ erneut die Pole Position und damit die einzigartige Möglichkeit gesichert, am Sonntagabend als Vorband von Guildo Horn auf dem vollbesetzten Porta-Vorplatz zu spielen. Nur ein halbes Prozent dahinter landete die Band Kuß’n’Groove um Frontmann Moritz Kuß, die sich ebenfalls der authentischen und doch individuellen Neuinterpretation bekannter Hits der Rock- und Popgeschichte verschrieben hat. Die Popup-Boys auf Platz 3 werden sich für diese Aufgabe Verstärkung von Freunden holen, die sich wie sie der pflastersteinerprobten Party-Straßenmusik verschrieben haben. Schließlich setzen Lukas und Jens auf ein möglichst buntes Arrangement mit unterschiedlichen Stimmen und Instrumenten aller Art.

Alte Hasen und ruhige Klänge auf den Plätzen vier bis sechs

Über The RATS muss man nicht mehr viel sagen. Triers dienstälteste Blues- und Classic Rock-Band hat sich mit ihren spielfreudigen Coverversionen von Hits der letzten 50 Jahre so viele Fans in Trier und der Umgebung erspielt, dass es für sie ein Leichtes war, sich Platz 4 zu sichern. Auch für Nobody’s Wife und ihre gelebte Rock-Partystimmung auf der Bühne reichte es locker zum 5. Rang – schließlich hat es die Band schon kurz nach ihrer Gründung 2015 bei einem Radio-Wettbewerb ins Finale der besten Coverbands in Rheinland-Pfalz geschafft. Etwas ruhiger wird es beim Akustik-Trio ALL IN, das zwar ebenfalls Pop und Rock im Repertoire hat, aber auch gefühlvolle Balladen, Chansons und Soul-Klassiker, denen sie mit reduzierter Instrumentierung leise und zugleich kraftvolle Kontrapunkte entlocken.

Der Newcomer-Slot: Señor Karōshi

Neben den ersten sechs Plätzen des Votings schafft es auch ein weiterer Act aus Trier auf die große Bühne des Altstadtfestes. Señor Karōshi, der seinen Namen vom klangvollen, japanischen Ausdruck für „Tod durch Überarbeiten“ gewonnen hat, überzeugte das Musiknetzwerk nicht nur durch dieses Sprachspiel davon, ihm den Newcomer-Slot zuzusprechen, sondern auch durch seine punksozialisierten, gerne durch Elektroklänge angereicherten Songs, die das viel zu oft absurde Treiben der menschlichen Zivilisation besingen, beschreien und – lautstark – betrauern.

Alle Gewinner des WUNSCHbrunnenhofs werden am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr auftreten. Die genaue Abfolge wird im Juni mit dem Erscheinen des Altstadtfest-Programmheftes bekannt gegeben.

Extra:

Das WUNSCHbrunnenhof-Voting im Überblick

Abgegebene Stimmen: 5529

Anzahl der teilgenommenen Bands: 32

Plätze 1-6: