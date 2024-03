Turniersieg in Luxemburg: Erfolgreiches Wochenende für Rugby Trier

TRIER/CESSANGE. Nach einer turbulenten Woche mit einer kurzfristigen Turnierverlegung vom heimischen Waldstadion ins benachbarte Cessange nahm zumindest der Turnierverlauf ein gutes Ende für die Trierer Rugger.

Im ersten Spiel tat man sich gegen eine zusammengewürfelte Mannschaft aus Spielern von Bad Ems und dem RC Luxemburg 2 zu Beginn noch schwer und ging ohne Punkte in die Pause. Nach ein paar deutlichen Worten von Trainerseite und konsequentem Spiel nach eintrainiertem System konnten die Trierer dann jedoch die zweite Hälfte und somit das Spiel mit 12:0 für sich entscheiden.

In der zweiten Begegnung gegen Köln ein ganz ähnliches Bild. Wieder setzte sich in der ersten Halbzeit keine der Mannschaften entscheidend ab. Stattdessen ein munteres Hin und Her, bei dem die Führung insgesamt drei Mal wechselte. Aber auch hier behielten die Trierer mit großartiger Unterstützung von den Esch Ferrets am Ende einen kühlen Kopf und gewannen verdient mit 24:12. Und besiegelten somit trotz der ganzen Querelen im Vorfeld den Turniersieg.

Die Trierer Rugger danken allen Spielern, die trotz kurzfristiger Verlegung den Weg nach Luxemburg angetreten sind, und vor allem den unverhofften Gastgebern des RC Luxembourg, die dieses Turnier überhaupt erst ermöglicht haben. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass vor allem wichtige Werte wie Gemeinschaft sowie Respekt vor Spiel und Gegner den Rugbysport nachhaltig prägen.

(Quelle: FSV Trier-Tarforst e.V., Abteilung Rugby)