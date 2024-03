Elektrogeräte und Schmuck geklaut: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 18.3.2024 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Saint-Nicolas in Differdingen bei dem bis dato unbekannte Täter ins Innere drangen und samt Diebesgut flüchteten.

Ein weiterer Einbruch wurde am späten Montagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Route de Thionvile in Luxembourg-Bonnevoie gemeldet. Hierbei entwendeten Täter u.a. diverse elektronische Geräte und Schmuck bevor sie die Flucht ergriffen.

In beiden Fällen war die Spurensicherung vor Ort und wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: dpa)