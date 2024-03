Schlangenlinien auf der Autobahn: Police Grand-Ducale stoppt Alkoholfahrten

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den 17./18.3.2024 mehrere Alkoholfahrten mit Führerscheinentzügen im Großherzogtum.

Am Abend des 17.3.2024 wurde eine Polizeistreife bei der Absicherung einer Unfallstelle in der Rue d’Audun in Esch-Alzette auf einen Fahrer aufmerksam, der trotz Anhaltezeichen erst versuchte, an den Beamten vorbeizufahren. Das Fahrzeug blieb schließlich stehen. Bei der Kontrolle konnten beim Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt werden. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Ebenfalls am Abend des 17.3.2024 wurde ein Lieferwagen gemeldet, der in Schlangenlinien auf der A4 unterwegs war. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

Am späten Abend des 17.3.2024 wurde ein stark beschädigtes Fahrzeug auf der A6 in Höhe Hagen gemeldet. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später antreffen. Das Fahrzeug wies starke Beschädigungen auf, zudem waren die Airbags ausgelöst. Da beim Fahrer ein starker Alkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Test verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

In der Nacht zum 18.3.2024 wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit überhöhter Geschwindigkeit im Kreisverkehr von der Rue des Ecoles in Richtung Rue Pierre Gansen in Niederkorn fuhr. Dabei stieß das Fahrzeug gegen den Bordstein. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, um es anzuhalten. Trotz der Anhaltezeichen der Beamten setzte der Fahrer seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. In Höhe Scheiferwee konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv, Protokoll wurde erstellt. Aufgrund der deutlich überhöhten Geschwindigkeit wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)