Alkoholfahrten in Luxemburg: Police Grand-Ducale kassiert Führerscheine ein

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die zurückliegende Nacht zahlreiche Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großgerzogtum.

Gegen 5.30 Uhr wurde die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Route de Niederkorn in Pétange auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit überhöhter Geschwindigkeit am Kontrollpunkt vorbeifuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug stoppen. Der erste Alkoholtest bei der Fahrerin war positiv, so dass diese zur Dienststelle gebracht wurde. Dabei war die Frau äußerst unkooperativ und ausfallend. Der Führerschein der Frau wurde eingezogen und Anzeige, unter anderem wegen Amtsbeleidigungen, wurde erstellt.

Gegen 5.00 Uhr wurden Beamten in Luxemburg auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches zuerst im Stationierungsverbot abgestellt war und später, nachdem es die Fahrt wiederum aufgenommen hatte, zwei Mal ein allgemeines Fahrverbot missachtete. Daraufhin wurde der Fahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Somit wurde dessen Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt.

Gegen 3.00 Uhr fiel der Polizei ein Fahrzeug auf, welches in Luxemburg in entgegengesetzter Richtung den Tunnel René Konen befuhr. Der Fahrer wurde daraufhin gestoppt und kontrolliert. Da der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde der Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt.

Gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches mit überhöhter Geschwindigkeit zwischen Hollerich und Merl gesteuert wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Somit wurde dessen Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt.

Ein weiterer Führerschein wurde gegen 1.30 Uhr in Luxemburg eingezogen, nachdem der Polizei ein Fahrzeug gemeldet wurde welches in Schlangenlinien gesteuert wurde. Auch dieser Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Aufgrund von Alkohol am Steuer wurde gegen 19.00 Uhr bei Esch/Sauer ein weiterer Führerschein eingezogen. Auch hier wurde gemeldet, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien gesteuert wurde. Zudem soll das Fahrzeug währen der Fahrt einen Reifen verloren haben. (Quelle: Police Grand-Dcuale)