Hakenkreuz-Konstruktion an Zaunpfosten befestigt: Staatsschutz ermittelt

SCHEUERFELD. Am 11.3.2024 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf durch eine Anwohnerin der Hauptstraße in Scheuerfeld, Bereich Muhlau, darüber informiert, dass Unbekannte hinter ihrem Wohnhaus eine Metallkonstruktion in Hakenkreuzform aufgebaut haben.

Vor Ort konnte eine ca. zwei Meter hohe Konstruktion, bestehend aus Fußleisten, einem Wasserrohr und einer batteriebetriebenen Lichterkette, ausgemacht werden. Diese wurde mittels Klebeband zusammengebaut, an einem vor Ort befindlichen Zaunpfosten befestigt und muss im Zeitraum 10.3.2024, ca. 23.00 Uhr, und 11.3.2024, 7.00 Uhr, dort aufgebaut worden sein.

Die Konstruktion wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen wurden am Montag vom Staatsschutzkommissariat der Kriminaldirektion Koblenz übernommen. Ermittelt wird u.a. wegen des Verdachts eines Verstoßes gem. § 86a Strafgesetzbuch, dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Ermittlungen in diesem Fall sowie zu den im Oktober/November 2023 in Scheuerfeld festgestellten Farbschmierereien/Graffitis erhärteten den Verdacht, dass ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Altenkirchen für diese Taten verantwortlich sein dürfte. Das Ergebnis der durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen erhärten diesen Verdacht zudem. Die Person ist bereits polizeilich bekannt, allerdings nicht im staatsschutzrelevanten Bereich. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungsergebnisse geht die Kriminaldirektion Koblenz derzeit eher von einem Einzeltäter ohne verfestigte fremdenfeindliche Motivation aus. (Quellen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeipräsidium Koblenz)