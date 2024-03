„Mehr Fachkräfte durch Ausbildung“: Dachdecker-Innung Westeifel setzt klare Ziele

SCHWIRZHEIM. Die Mitglieder der Dachdecker-Innung Westeifel trafen sich auf Einladung von Obermeister Markus Heupts Anfang März zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung. Im Gasthaus Kostisch in Schwirzheim waren somit fast 30 Vertreter der Dachdeckerbranche zusammengekommen, um die Kursrichtung für die Zukunft festzulegen.

Ein zentraler Schwerpunkt lag dabei unter anderem auf dem Thema Ausbildung und dem verstärkten Einsatz der Innung, die Situation am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Mayen zu optimieren. Lehrlingswart Stefan Alff berichtete dafür von der letzten Berufsbildungstagung in Mayen. Positiv stellte er die durchweg guten Ergebnisse der Förderklassen für Azubis mit verstärktem Lernbedarf heraus. Allgemein wurden die Themen Gründach und PV in den Lehrstoff aufgenommen, um das Ziel „Dachdecker sind auch Klimaschützer“ von Grund auf zu vermitteln. Insgesamt befinden sich im Bereich der Dachdeckerinnung Westeifel derzeit 28 Lehrlinge in Ausbildung. Sie nehmen regelmäßig am Blockunterricht im BBZ in Mayen teil. Die Qualität der Unterbringung soll ebenfalls weiter verbessert werden. Ein Thema, das die Innung an die Politik stetig und deutlich herantragen wird.

Obermeister als auch Lehrlingswart plädierten dafür, dass mehr Fachkräfte nur durch eine gute Ausbildung zu bekommen sind. „Wir Dachdeckermeister sind verantwortlich für die Fachkräfte von morgen. Erfahrung und Wissen weiterzugeben und sich intensiv mit der Ausbildung junger Menschen zu beschäftigten sichert unsere Zukunft“, betont Heupts.

Vom Landesverband Dachdecker Rheinland-Pfalz informierte Landesinnungsmeister Johannes Lauer die Mitglieder über aktuelle Entwicklungen der Branche. Er stellte dabei die Aktivitäten des Verbandes vor, welcher stark engagiert ist bei der politischen Lobbyarbeit, der Nachwuchsarbeit „Zukunft Dachdecker“ und der Tarifpolitik.

Besonders erfreut ist man in der Westeifel über die gemeinsamen Aktivitäten, auch mit der Nachbarinnung Bernkastel-Wittlich. „Der Ausflug unserer Innung im April nach Berlin und ein Familienwandertag gemeinsam mit der Nachbarinnung im Herbst stärken nicht nur den Zusammenhalt, sondern geben auch stets Raum für den fachlichen Austausch. Das bringt uns alle weiter“, davon ist Obermeister Heupts überzeugt!

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden wiederum zwei Meister geehrt. Für 25 Jahre Meisterwürde bekamen Jürgen Hack und Yves Dahm jeweils die Urkunde „Silberner Meisterbrief“ überreicht.

Als Referent zum Thema „Lösungen für PV auf Schieferdächern“ informierte Klaus Jost vom Fördermitglied Ratscheck. (Quelle: Dachdecker-Innung Westeifel)