Keine leichte Aufgabe: Dolphins Trier reisen zum Tabellenzweiten nach Thüringen

TRIER/ELXLEBEN. Am Samstag, den 16.3., geht es für die Dolphins Trier zum Tabellenzweiten, den Thuringia Bulls. Hochball im thüringischen Elxleben ist um 18 Uhr. Das vorletzte Saisonspiel der Dolphins wird keine einfache Aufgabe, gegen die Thuringia Bulls tun sich die Dolphins oft schwer.

Trotzdem wird das Team alles daran setzen die Sensation zu schaffen und weitere Punkte zu sammeln, um den fünften Platz in der Tabelle abzusichern. Die Thuringia Bulls brauchen ihrerseits ebenfalls noch Punkte, um sicher als Zweitplatzierter in die Play-Offs zu gehen. Die Rhine River Rhinos sitzen ihnen mit nur zwei Punkten Rückstand im Nacken. Auch wenn sich seine Mannschaft in dieser Saison schon mehrfach dem RSV Lahn-Dill geschlagen geben musste, spielt das Team von Trainer Andre Bienek eine starke Saison. Im Gegensatz zu vielen Begegnungen in den letzten Jahren macht das diesjährige Hinspiel Dolphins-Coach Dirk Paßiwan jedoch auch Hoffnung: „Im Hinspiel haben wir in dieser Saison lange mitgehalten. Auch wenn wir uns am Ende geschlagen geben mussten, wollen wir genau an diese Leistung anknüpfen„.



Die Dolphins selbst konnten in der dreiwöchigen Liga-Pause viel trainieren, müssen nun aber auch schnell wieder in den Spielrhythmus finden. Sehr zur Freude des Coaches stehen voraussichtlich alle Spieler zur Verfügung: „Wir fahren mit dem gesamten Kader nach Thüringen, das hatten wir lange nicht. In den letzten Wochen hatten wir immer wieder mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen„.



Die Dolphins haben als klarer Außenseiter in Thüringen nichts zu verlieren. „Wir müssen schauen, dass wir uns offensiv gute Chancen erspielen und defensiv müssen wir gegen ihre starke Offensive sehr gut stehen. Wir müssen einfach ein sehr gutes Spiel machen“, gibt der Trainer die Richtung vor. (Quelle: Doneck Dolphins Trier)