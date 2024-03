Eifelkreis: Trickdiebe und Betrüger schlagen in Prüm zu

PRÜM. Wie die Polizei in Prüm mitteilt, kam es heute am heutigen Donnerstag in Prüm zu einem Trickdiebstahl und zu einem betrügerischen Diebstahl.

Gegen 14.45 Uhr wurde eine Frau beim Geldeinzahlen am Automaten in der Prümer Filiale der Kreissparkasse Bitburg-Prüm Opfer eines betrügerischen Diebstahls. Als Täter kommen zwei Männer und eine Frau in Betracht.

Des Weiteren wurde eine weitere Frau gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz des Prümer ALDI Marktes Opfer eines Trickbetruges. Die Täterin hatte die Geschädigte in eine Gespräch verwickelt und ihr eine EC-Karte aus dem Geldbeutel entwendet.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, dunkler Hautteint, dunkelbraune schulterlange Haare, heller Mantel, dunkle Hose.

Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die Angaben zu den Tatgeschehen machen können, oder entsprechende Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter [email protected] in Verbindung zu setzten.