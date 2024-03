Heimspiel im Moselstadion: Eintracht Trier empfängt Gäste aus Waldalgesheim

TRIER. Nach dem verdienten Sieg gegen den FV Engers am vergangenen Wochenende, steht für die Trierer Eintracht an diesem Wochenende der nächste Spieltag in der Oberliga an. Am Samstag, 16. März, trifft der SV Eintracht-Trier 05 im heimischen Moselstadion auf den SV Alemannia Waldalgesheim (Anstoß 14 Uhr).

Souverän führt die Eintracht die Tabelle der Oberliga Rheinland-Pflaz/Saar mit 73 Punkten nach 26 Spieltagen an. Gegen Waldalgesheim – aktuell 15. Tabellenplatz – soll der nächste Dreier folgen. Hierzu kann sich der SVE der zahlreichen Unterstützung seiner Fans sicher sein. Tolle Unterstützung von den Rängen gibt es am Samstag auch von zahlreichen Jugendmannschaften der Fußballvereine der Region – welche zum „Sparkasse Trier-Spieltag“ gemeinsam vom Verein und der Sparkasse Trier eingeladen wurden!

An diesem besonderen Tag wird die Sparkasse Trier auch Institutionen unterstützen, die wertvolle soziale Arbeit leisten:

Mit im Gepäck hat der Vorstand der Sparkasse Trier drei Spendenschecks über insgesamt 9.000 Euro (jeweils 3.000 Euro), die der Trierer Tafel, der Beratungsstelle Papillon und der „Da-sein“ – Hospizstiftung Trier zu Gute kommen.

Dr. Peter Späth, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Trier: „Wir hoffen auf ein packendes Spiel mit einem Sieg für die Eintracht und freuen uns, dass wir mit unserem Besuch auch noch etwas Gutes tun können, nämlich dahin zu spenden, wo das Geld gebraucht wird und wertvolle Arbeit für die Menschen in unserer Region geleistet wird.