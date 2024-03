PKW erfasst Fußgänger an beleuchtetem (!) Fußgängerüberweg – Krankenhaus

VÖLKLINGEN, OT GEISLAUTERN. Am 12.3.2024, um 18.43 Uhr, ereignete sich in der Ludweilerstraße in Geislautern ein Verkehrsunfall an einem Fußgängerüberweg.

Ein PKW-Fahrer, 62 Jahre und wohnhaft in Püttlingen, befuhr mit seinem Sportwagen die Ludweilerstraße in Richtung Völklingen-City. Ein Fußgänger, 34 Jahre, ebenfalls wohnhaft in Püttlingen, überquerte aus Sicht des Autofahrers am beleuchteten Fußgängerüberweg die Fahrbahn von links nach rechts.

Infolge von Unachtsamkeit und unter leichter alkoholischer Beeinflussung stehend übersah der PKW-Fahrer den Fußgänger, und es kam zur Kollision. Der Fußgänger wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der PKW wurde im Bereich der Windschutzscheibe stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)