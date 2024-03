Luxemburg: Streit auf Brücke – Mann stürzt mehrere Meter in den Tod

LUXEMBURG-STADT. In der Nacht zum Mittwoch kam es kurz nach 1.00 Uhr in der rue de Hollerich in Luxemburg-Stadt zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei dem einer von ihnen von einer Brücke mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Eine Polizeistreife konnte das Opfer wenig später schwer verletzt aus der Petrusse bergen. Die Beamten leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungsdienste ein. Trotz notärztlicher Erstversorgung verstarb das Opfer aber noch vor Ort.

Eine Untersuchung wurde vom SPJ (Service de police judiciaire) eingeleitet und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen. Er wird heute Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)