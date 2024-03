Morbach: Pkw erfasst E-Roller – Fahrer haut nach Unfall einfach ab

MORBACH. Wie die Polizeiinspektion Morbach mitteilt, ereignete sich am heutigen Dienstag, den 12.03.2024, in der Einfahrt zum Sirona Sport-Club in Morbach gegen 14.40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden.

Ein Elektroroller-Fahrer wurde hierbei von einem Pkw erfasst und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw (weißer VW, möglicherweise Passat) setzte seine Fahrt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fort.

Der Pkw ist möglicherweise an der Front beschädigt. Die Polizeiinspektion Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533-93740 gegeben werden.