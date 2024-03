Luxemburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Kreditkartendiebstahl

ULFLINGEN. Die Police Grand-Ducale sucht nach der abgebildeten Person im Rahmen der Ermittlungen zu einem Kreditkartendiebstahl, der sich vermutlich am 21.6.2023 in einem Supermarkt in Ulflingen ereignet hat.

Anschliessend wurde mit der gestohlenen Karte am 25. und 26. Juni 2023 in mehreren Geschäften im ganzen Land (u.a. Luxemburg-Stadt, Ettelbrück, Esch/Alzette) bezahlt.

Personen, die über Hinweise zur Identifikation der gesuchten Person verfügen, sind gebeten, sich beim Kommissariat Troisvierges unter der E-Mail-Adresse [email protected] oder per Telefon unter der Nummer (+352) 244 87 1000 zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)