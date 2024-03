++ Wetter in der Region: Mix aus Regen und Auflockerungen zur Wochenmitte ++

OFFENBACH. Auf eine wechselhafte Mischung aus Wolken, Regen und Auflockerungen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland einstellen. Stark bewölkt bis bedeckt und oft mit leichtem Regen beginnt der Dienstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Nachmittags lässt der Regen laut der Vorhersage etwas nach und macht stellenweise Platz für kurze Auflockerungen, bevor es abends und in der Nacht noch einmal nass wird. Die Temperaturen erreichen maximal 8 bis 12 Grad.

Ähnlich grau und mit etwas Regen geht es am Mittwoch weiter. Ein paar Auflockerungen gegen Abend schließen die Meteorologen aber nicht aus. Außerdem werde es mit höchstens 10 bis 15 Grad wärmer.

Auf besonders milde Temperaturen können sich die Menschen in der zweiten Wochenhälfte freuen: Das Wetter bringt laut DWD höchstens 15 bis 19 Grad am Donnerstag und maximal 14 bis 18 Grad am Freitag. Dazu wird es am Donnerstag trocken und heiter bis wolkig, wie es hieß. Am Freitag verdichten sich die Wolken aber wieder und bringen ab dem Mittag örtlich Schauer mit kräftigerem Wind. Auflockerungen sind zwischendurch möglich. (Quelle: dpa)