Gefahr auf der B51: Jugendliche werfen Gegenstand von Brücke auf PKW

SAARBRÜCKEN. Bereits am 9. Februar 2024 befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem grauen Kleinwagen die B51 aus Richtung Kleinblittersdorf kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken.

In Höhe der Güdinger Brücke wurde der PKW plötzlich von einem unbekannten Gegenstand an der Heckscheibe getroffen, worauf diese beschädigt wurde. Der Gegenstand wurde offensichtlich von zwei männlichen Jugendlichen, die auf der Brücke standen, auf das Fahrzeug geworfen. Diese verließen die Brücke anschließend in Richtung Pferderennbahn. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zu den beiden Jugendlichen liegt folgende Beschreibung vor:

– Person 1: ca. 160 cm groß, trug eine braune Jacke, normale Figur, etwa 15-17 Jahre alt

– Person 2: ca. 170 cm groß, trug eine schwarze Jacke, normale Figur, etwa 15-17 Jahre alt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0681/9321-233 mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt)