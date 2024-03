Gefangen zwischen geschlossenen Bahnschranken: Frau fährt Auto ins Gleis – Kinder mit im PKW

ALTENBAMBERG. Gefangen zwischen geschlossenen Bahnschranken hat eine Frau in Altenbamberg ihr Auto ins Gleis manövriert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt ein Zug rechtzeitig an. Die 39-Jährige war den Angaben zufolge am Samstag trotz eines Rotlichts und Signaltons auf den Bahnübergang gefahren.

Mit im Auto saßen laut der Mitteilung ihre beiden 10- und 14-jährigen Kinder. Als das Auto mitten auf dem Übergang war, hätten sich die Schranken geschlossen. Die Frau habe panisch reagiert und sei erst rückwärts gegen die Schranke gefahren, bevor sie mit ihrem Wagen in Altenbamberg in Rheinland-Pfalz im Gleis landete.

Die Technik im Bahnübergang habe erkannt, dass sich etwas zwischen den Schranken befand, und automatisch ein Signal abgesetzt. Es forderte demnach den Lokführer des nahenden Zuges auf, mit Schrittgeschwindigkeit dort anzukommen. Auf die Autofahrerin kommen laut Polizei mutmaßlich ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld zu. (Quelle: dpa)