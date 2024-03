STADTKYLL. Am heutigen Sonntag, 10.3.2024, geriet in der Ortslage Stadtkyll gegen ca. 12.30 Uhr eine auf einem landwirtschaftlichen Betrieb montierte Photovoltaikanlage in Teilbrand. Hierbei ist bisher ein Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden.

Es können noch keine konkreten Angaben zur Brandursache gemacht werden. Aktuell sind die Feuerwehren Stadtkyll, Jünkerath und Gerolstein sowie die Polizeiinspektion Prüm vor Ort im Einsatz. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)