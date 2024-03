Tierhalter Vorsicht: Hackfleischbällchen mit weißer Substanz in Osburg gefunden

OSBURG. Am heutigen Sonntagmorgen wurden durch einen Hundehalter beim Spazierengehen mehrere Hackfleischbällchen gefunden, in denen sich eine weiße Substanz befand.

Diese lagen im Bereich der „Freizeitanlage Schornstein“ in Osburg auf der asphaltierten Zuwegung und auf der angrenzenden Wiesenfläche. Ob es sich um eine möglicherweise giftige Substanz handelt ist nicht bekannt. Tierhalter werden um besondere Sorgfalt und Vorsicht gebeten, dass ihre Tiere kein fremdes Futter aufnehmen.

Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden geben, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter [email protected] in Verbindung zu setzen.