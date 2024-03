Region: Dunkel gekleidete Personen ertappt – Einbrecher beim Aufhebeln der Terrassentür überrascht

MONZELFELD. Am Freitag, den 8.3.2024, kam es gegen 20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in der Straße Kueserwies in Monzelfeld. Der Eigentümer eines Einfamilienhauses ruhte in seinem Anwesen, als er plötzlich durch verdächtige Geräusche geweckt wurde.

Er begab sich zur Terrassentür und ertappte zwei dunkel gekleidete Personen, die bei ihm einbrechen wollten. Dabei versuchte eine Person die Terrassentür aufzuhebeln. Als der Eigentümer die Türe öffnete, flüchteten beide Personen in unbekannte Richtung. Die Personen waren beide ca. 175 – 180 cm groß.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die flüchtenden Täter geben können.

Hinweise werden an die Polizei Bernkastel-Kues telefonisch unter 06531/95270 oder per Email an [email protected] entgegen genommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)