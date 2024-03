++ Wetter in der Region: Sonniger Start ins Wochenende ++

OFFENBACH. Nach einem sonnigen Start ins Wochenende muss der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder Platz für Wolken machen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können sich die Menschen zunächst aber über einen sonnigen Freitag freuen.

Außerdem werde es mild bei höchstens 10 bis 13 Grad. Menschen im Bergland warnen die Meteorologen vor starken Böen in Kammlagen. Auch am Samstag bleibt es laut DWD meist heiter bei maximal 11 bis 15 Grad. Nur im Südwesten gibt es demnach zeitweise ein paar mehr Wolken und es kann zum Abend leicht regnen.

Mit einem wechselnd bis stark bewölkten Himmel klingt das Wochenende am Sonntag aus, so die Vorhersage. Im Westen und im Süden regne es im Tagesverlauf zudem etwas. Auch für Montag erwarten die Meteorologen wechselnde Bewölkung. Dazu werde es zeitweise etwas nass. Immerhin bleibt es mild, so der DWD: Die Temperaturen erreichen an beiden Tagen bis zu 9 bis 14 Grad. (Quelle: dpa)