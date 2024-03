Polizei Trier: Schwerpunktkontrollen fortgeführt – 20 Personen im Trierer Palastgarten kontrolliert

TRIER. Nach Schwerpunkteinsätzen im Trierer Palastgarten am 26. Februar und 3. März, führte die Trierer Polizei am gestrigen Mittwoch, 6. März, erneut intensive Kontrollen im Bereich des Palastgartens durch.

Nach eigenen Angaben beobachteten Einsatzkräfte der Kriminalinspektion sowie Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei, unter anderem einen 25-Jährigen während eines Drogengeschäfts mit einer anderen Person. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden bei erstgenannten Mann 4,5 Gramm Haschisch aufgefunden. Der Abnehmer führte 2 Gramm Haschisch mit sich.

Die eingesetzten Beamten kontrollierten dabei insgesamt 20 Personen, stellten sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest und erteilten 13 Platzverweise. Die Polizei werde auch weiterhin die Kontrollintensität im gesamten Palastgarten sowie an anderen Orten in der Stadt verstärken, heisst es in einer Mitteilung.