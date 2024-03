Heilig-Rock-Tage in Trier – Das erwartet euch vom 12- bis 21. April

TRIER/KOBENZ/SAARBRÜCKEN. „Jeder und jede, egal ob jung oder alt, ob religiös oder nicht, ist herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam rund um den Dom das große Bistumsfest zu feiern“: Diese Einladung hat der neue Organisationsleiter der Heilig-Rock-Tage des Bistums Trier, Dario Tumminelli, bei der Vorstellung des diesjährigen Festprogramms am 7. März ausgesprochen.

Gemeinschaft und Glauben feiern, Kunst und Kultur erleben und die vielfältigen kirchlichen Angebote, Initiativen und Gruppen kennenlernen: Dazu laden die Heilig-Rock-Tage unter dem diesjährigen Motto „Mit Dir!“ von Freitag, 12. bis Sonntag, 21. April, ein. Benannt nach der im Trierer Dom aufbewahrten Tunika Jesu, dem „Heiligen Rock“, stehe das Fest für die Vielfalt kirchlicher Zielgruppen in der Einheit eines gemeinsamen Glaubens, so Tumminelli. Das bunte Programm richtet sich an große und kleine Gläubige und alle Interessierten. Es beinhaltet geistliche Angebote, kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen und Führungen sowie spezielle Formate für Zielgruppen wie Kinder und Jugendliche, kirchliche Mitarbeitende oder Ordensleute. Wieder engagieren sich zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Besucherdienst des Bistums Trier und sorgen für den reibungslosen Ablauf und die Begleitung Tausender Gäste.

Beliebte Formate wie Abendlob oder Zielgruppengottesdienste

Die Programmstruktur wird geprägt von einigen bekannten „Eckpunkten“. So lädt das ökumenische Mittagsgebet täglich um 12.15 Uhr auf dem Trierer Hauptmarktv zu einem kurzen Innehalten ein, und der gemeinsame Glaube wird in täglichen Gottesdiensten um 17 Uhr im Dom gefeiert, die sich teilweise an besondere Gruppen richten oder von diesen mitgestaltet werden. So etwa der ökumenische „Blaulichtgottesdienst“ für Menschen, die bei Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten arbeiten (Freitag, 19. April), oder der Gottesdienst muttersprachlicher Gemeinden, der die bunte Sprachen- und Kulturvielfalt der katholischen Kirche widerspiegelt (Samstag, 20. April). Ebenso wird es wieder ein Pontifikalamt mit der Möglichkeit zur Einzelsegnung geben – dieses Mal mit dem Bischof von Limburg und Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Georg Bätzing (Freitag, 19. April). Abendliche kostenlose Konzerte im großen Begegnungszelt vor dem Dom locken meist ab 19 Uhr mit unterschiedlichen Musikstilen – von Funk über Folk Rock über Soul und Blues bis hin zu Pop und Jazz. Bands aus der Trierer Musikszene wie „Cardamon“ oder „Two-n-Two“ werden ebenso dem Publikum einheizen wie die „Hanne Kah Band“, die den Auftakt am Freitag, 19. April gestalten wird. Auch die Abendlobe – eine Kombination aus Musik und Text in der Atmosphäre des abendlichen Doms – stehen als eines der beliebtesten Formate wieder auf dem Programm (immer um 21 Uhr).

Vom Kita-Kind bis zu den Ehejubilaren

Kirche im Bistum Trier möchte zeigen, dass sie für alle Zielgruppen vom Kita-Kind bis zu den Ehejubilaren etwas zu bieten hat, betont Tumminelli: „Die Heilig-Rock-Tage sollen Räume schaffen, sich gemeinsam ungezwungen zu begegnen, im gemeinsamen Glauben zu bestärken, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Und natürlich einfach eine gute Zeit bei einem Glas Wein in unserer Winelounge auf dem Domfreihof oder bei einem Konzert zu haben.“ So ist an den zehn Tagen für jeden etwas geboten. Den vielen Freiwilligendienstleistenden danken Bistum und Caritas mit Workshops und leckeren Burgern am Tag der Freiwilligendienste (Mittwoch, 17. April), die Förderschulen sind mit einem entsprechend gestalteten Programm am Donnerstag, 18. April, vor Ort. Eine Besonderheit stellt in diesem Jahr der Jugendtag am 20. April dar, da er zeitgleich mit der bundesweiten 72-Stunden-Aktion des Bundes der deutschen katholischen Jugend zusammenfällt. Aus diesem Anlass wird es rund um den Dom zahlreiche 72-Minuten Projekte geben, bei denen die jungen Leute sich ehrenamtlich sozial einsetzen können. Quirlig und bunt wird es an den zwei Tagen für die Kita-Kinder der katholischen Kindertageseinrichtungen (Dienstag, 16. und Mittwoch, 17. April); Menschen mit Behinderung kommen einzeln oder mit ihren Gruppen am Donnerstag, 18. April, nach Trier. Ordensleute und Priester treffen sich ebenfalls an diesem Tag. Weitere angesprochen Gruppen sind die Pfarrsekretär*innen und Küster*innen. Erwartet wird am Samstag, 13. April, eine Pilgergruppe aus dem Pastoralen Raum Trier.

Mitmachaktionen auf Domfreihof und Trierer Hauptmarkt

Zu verschiedenen Mitmachaktionen lädt das Aktionszelt auf dem Trierer Hauptmarkt ein. So präsentieren sich hier die Sozialen Lerndienste mit ihren Freiwilligendienst-Angeboten und den Freiwilligendiensten im Ausland, der Caritasverband Trier nimmt das aktuelle Thema „Frieden beginnt mit dir“ in den Blick (Mittwoch, 17. April ab 10 Uhr) und der Bereich Inklusion des Bistums Trier bietet ganz praktische Einblicke in die Hürden und Barrieren, aber auch Chancen von Menschen mit Beeinträchtigung. Auch der Arbeitskreis Queer wird hier am Start sein und am Freitag, 19. April, unter dem Motto „Unter Gottes Himmel haben alle Platz“ seine Arbeit und Angebote vorstellen. Die Malteser im Bistum Trier werden jeden Tag im Aktionszelt einen anderen Aspekt ihres gesellschaftlichen Engagements beleuchten. Als rollender Weltladen bietet das „Fair Mobil“ auf dem Domfreihof täglich nachmittags fair gehandelte Lebensmittel und Kunsthandwerk feil. Auf dem Domfreihof lädt der „Fürbittort“ ein, auf ein farbenfrohes Band persönliche Bitten an Gott zu schreiben, die dann teilweise auch in den Gottesdiensten vorgetragen werden. Während des Bistumsfestes ist die Heilig-Rock-Kapelle im Ostchor des Domes immer ab 8.45 Uhr zum Gebet geöffnet.

Kunst und Kultur rund um den Dom

Die Fotoausstellungen „Blick ins Schwalbennest“ zum 50. Orgeljubiläum der großen Orgel im Trierer Dom überrascht in der Dom-Information mit unerwarteten Perspektiven, während die Ausstellung „Der Trierer Dom im Wandel“ eine spannende Entdeckungsreise zu besonderen Aspekten der ältesten Bischofskirche Deutschlands seit der Wiedereröffnung nach der Restauration vor 50 Jahren bietet. Die Ausstellung „Wir gegen Rassismus“ mit Fotos und Statements von 200 Menschen setzt ein deutliches Zeichen für Demokratie und Integration. Neu ist in diesem Jahr ein Poetryslam mit Musik am Samstag, 13. April, um 18 Uhr. „Wir wollten etwas Neues ausprobieren und vielleicht auch ein jüngeres Publikum gezielt ansprechen“, erklärt die Musikerin Isabell Krohn, die für das Kulturbühnenprogramm verantwortlich zeichnet. Mehr Informationen zum Programm finden sich auf www.heilig-rock-tage.de.

(Quelle: Bistum Trier)