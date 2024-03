Arbeitsplatz nach Bedarf: Coworking Spaces in der VG Trier-Land

TRIER-LAND. Mobiles Arbeiten macht flexibel. Aber nicht immer bieten die eigenen vier Wände dafür einen geeigneten Arbeitsplatz oder das ungestörte Ambiente.

Die Verbandsgemeinde Trier-Land hatte bereits vor fünf Jahren den Trend erkannt und im Gebäude der gemeinsam mit der luxemburgischen Gemeinde Mertert betriebenen deutsch-luxemburgischen Tourist-Information in Wasserbilligerbrück ein sogenanntes „Dorf-Büro. Coworking Spaces“ eingerichtet. Titel: Coworking DEULUX.

Mit dem Coworking DEULUX bietet die Verbandsgemeinde Trier-Land Unternehmen, Selbständigen, Berufstätigen und selbst Urlaubern die Möglichkeit, einen flexibel nutzbaren Arbeitsplatz und/oder einen Raum für Besprechungen auf Zeit nutzen zu können.

Die Einrichtung des „Dorf-Büros“ geht auf das erweiterte Modellprojekt der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. „Dorf-Büros. Coworking Spaces in Rheinland-Pfalz“ zurück, in dem rheinland-pfälzische Kommunen im ländlichen Raum Unterstützung bei der Einrichtung und dem mehrjährigen Betrieb des Dorf-Büros erhalten. Die VG Trier-Land hatte sich im Bewerbungsverfahren 2019 durchgesetzt und konnte den ersten Coworking-Space in der Grenzregion Deutschland-Luxemburg etablieren. Damit verbunden war eine Förderung in Höhe von bis zu 100.000 Euro.

Gemäß der Förderrichtlinien hatte sich die Verbandsgemeinde verpflichtet das Projekt mindestens fünf Jahre lang zu betreiben. „Nach Ablauf dieser Frist können wir auf eine positive Bilanz blicken“, sagt Bürgermeister Michael Holstein anlässlich einer Besichtigung eines neu eingerichteten Coworking-Raums im ersten Obergeschoss der Tourist-Information. Damit stehen drei Büros und ein Besprechungsraum mit insgesamt 10 Arbeitsplätzen zur Verfügung.

„Wir können unseren Gästen und unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein attraktives Angebot machen, das für die Verbandsgemeinde Trier-Land zudem nahezu kostenneutral ist. Vor allem die Synergieeffekte mit der Tourist-Information führen dazu, dass wir das Coworking so kostengünstig betreiben können, so der Verwaltungschef weiter.

Katja Vernazobres, die mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen der Touristinformation das Coworking DEULUX verwaltet, freut sich über eine konstante Belegung der Plätze. „Selbst zu Corona-Zeiten konnten wir monatlich drei Plätze vermieten,“ sagt Vernazobres.

Über die Internetseite der Verbandsgemeinde Trier-Land kann die Buchungs-App aufgerufen werden. Buchbar sind sogenannte Fix-Desks (feste Arbeitsplätze) und täglich frei wählbare Flexdesks. Der Besprechungsraum bietet Platz für acht Personen und verfügt über die gängigen Präsentationsmedien. Der Raum ist ab der Dauer von vier Stunden buchbar.

„Wir sind zuversichtlich, dass das Angebot auch weiterhin gut angenommen wird. Wir haben aber durchaus noch Potential für eine größere Nachfrage,“ fügt Bürgermeister Holstein abschließend hinzu.

Info: Weitere Informationen zum Coworking DEULUX und den Zugang zur Buchungs-App sind zu finden unter:

https://www.trier-land.de/leben-wohnen/coworking-deulux/