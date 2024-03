Anlaufstelle geplant: So viele Wölfe leben derzeit in Rheinland-Pfalz

MAINZ. Eine eigene Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Wolfsmanagement wird im Westerwald eingerichtet. In Rheinland-Pfalz gebe es derzeit zwei Wolfsrudel mit jeweils zwei Elternteilen in jedem Rudel, teilte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch in Mainz mit. Beide Rudel lebten im Westerwald.

Zusätzlich gebe es offiziell zwei residente Wölfe, von denen sich ein Tier im Hunsrück und eines in der Eifel befinde.

Insgesamt lebten damit derzeit sechs erwachsene Wölfe im Land, berichtete die Ministerin. Da beide Wolfsrudel im Westerwald ansässig seien, sei sie froh über die Eröffnung der ersten Außenstelle des Koordinationszentrums Luchs und Wolf (KLUWO) im Westerwald. Diese werde beim Forstamt Dierdorf angesiedelt sein.