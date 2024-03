Verdacht auf Brandstiftungen: Wohnmobil brennt komplett aus – PKW brennt im Kofferraum

ST. INGBERT. Am 6.3.2024 kam es im Zeitraum von 1.50 bis 2.10 Uhr zu einem Brand eines Wohnmobiles im Bereich der Spieser Landstraße in St. Ingbert-Mitte. Hierbei geriet das Wohnmobil der Marke Fiat aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand.

Durch die eingetroffene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, das Wohnmobil brannte jedoch vollständig ab. Es wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40.000 Euro.

Ebenfalls am 6.3.2024 kam es um ca. 11.00 Uhr in St. Ingbert zu einem Brand eines Fahrzeuges im Bereich der Kaiserstraße. Hierbei geriet der PKW der Marke Opel aus bislang unbekannter Ursache im Bereich des Kofferraums in Brand. Durch schnelles Reagieren eines eingetroffenen Passanten konnten die brennenden Gegenstände aus dem Kofferraum entnommen und das Feuer so schnell gelöscht werden. Es wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Ob ein Zusammenhang mit der Brandstiftung in der Spieser Landstraße besteht, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)