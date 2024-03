In der Wohnung des Opfers gestellt: Police Grand-Ducale nimmt Stalker fest

ESCH/ALZETTE. Am Abend des 5.3.2024 wurde ein Mann in Esch/Alzette gemeldet, der seine Ex-Partnerin stalken würde. In diesem Zusammenhang war es in der Vergangenheit bereits zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen.

Eine Polizeistreife konnte den Mann in der Wohnung des Opfers stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen. Bei der Körperdurchsuchung wurde zudem eine geringe Menge Haschisch sichergestellt, womit der Tatverdächtige gegen seine gerichtlichen Auflagen verstieß. Protokoll wurde diesbezüglich erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)