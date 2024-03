Nach Flucht aufgeflogen: Beamte finden rund acht Kilo Amphetamin in Wohnung

Bei einer Personenkontrolle flüchtet ein Mann. In seiner Wohnung finden Beamte später große Mengen Drogen.

WINNWEILER/KAISERSLAUTERN. Die Polizei hat bei einem jungen Mann in Kaiserslautern große Mengen Drogen sichergestellt.

Einsatzkräfte fanden in seiner Wohnung rund acht Kilo Amphetamin sowie Cannabisprodukte und diverse Konsum- und Verpackungsmaterialien, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 19-Jährige wurde festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Dem Drogenfund war bereits Mitte Februar eine Personenkontrolle in Winnweiler im Donnersbergkreis vorausgegangen. Der junge Mann versuchte laut Polizei zu fliehen, wurde aber nach kurzer Verfolgung gestellt. Die Einsatzkräfte hatten unterwegs beobachtet, wie der 19-Jährige eine Socke von sich warf. Darin befanden sich diverse Betäubungsmittel sowie Tabletten. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Kaiserslautern an.

Der 19-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er äußerte sich laut Polizei nicht zu den Vorwürfen. Wegen Fluchtgefahr wurde ein Haftbefehl erlassen. Der junge Mann wird sich den Angaben zufolge vor Gericht wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.