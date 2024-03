Trier: Platznot ab Sommer reduziert – Friedrich-Wilhelm-Gymnasium bekommt Klassenraumcontainer

TRIER. Im Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (FWG) ist ab Sommer eine Verbesserung der akuten Raumnot in Sicht: Der Haupt- und Personalausschuss gab in seiner Sitzung am Donnerstagabend Grünes Licht für die Aufstellung von drei Klassenraumcontainern.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe am Dienstag.

Die Gesamtkosten bei dem vom städtischen Hochbauamt umgesetzten Projekt liegen bei rund 470.000 Euro. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hatte zuvor ergeben, dass die Anmietung von gebrauchten Containern für einen Zeitraum von 24 Monaten günstiger ist als ein Kauf. Dieser würde sich erst ab einem Zeitraum von etwa zehn Jahren rechnen.

Als Standort für die Aufstellung der Container, in dem jede Klasse Platz für maximal 30 Schülerinnen und Schüler hat, ist der obere Teil des Schulhofs am FWG vorgesehen. Die künftigen Containerklassen sind vom Hauptgebäude, in dem sich auch die Sanitäranlagen befinden, und der Turnhalle über eine Treppe zugänglich. Von oben sind die Container durch Rampen und ein Podest barrierefrei erschlossen. Diese Zuwegung dient in einem Notfall auch als Feuerwehrzufahrt. Die Gesamtanlage der Klassencontainer ist rund 41 Meter lang und 6,65 Meter breit.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung, vom 05.03.24)