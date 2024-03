Brand in Mehrfamilienhaus: 43-Jähriger in Luxemburg tot geborgen

BONNEWEG. Am 3.3.2024 wurde gegen 23.40 Uhr Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der rue de Wiltz in Bonneweg gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass es zu einem Brand im Obergeschoss gekommen war.

Im Rahmen des anschließenden Feuerwehreinsatzes wurde ein 43-jähriger Bewohner leblos aus dem Wohnungsinneren seitens der Rettungsdienste geborgen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Indem das Gebäude durch das Feuer nicht mehr bewohnbar ist, wurden die Bewohner seitens der Gemeindeverwaltung der Ville de Luxembourg vorübergehend untergebracht. Die Staatsanwaltschaft beauftragte die Police judiciaire mit der Ermittlung der Brandursache. (Quelle: Police Grand-Ducale)