„Frohe Runde“: Seniorengruppe in Franzenheim feiert 30. Jubiläum

FRANZENHEIM. Am Samstag, den 24. Februar, feierte die Frohe Runde ihren 30. Geburtstag. Seit 1994 treffen sich die Seniorinnen und Senioren von Franzenheim einmal im Monat zum Austausch und heiteren Beisammensein bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.

Sandra Minn-Hartmann begrüßte die rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und übergab das Wort an Bürgermeister Michael Holstein und an Ortsbürgermeister Christian Minn. Was in den vergangenen 30 Jahren geschehen ist, konnte auf den Bildern von Jürgen Heinzel bestaunt werden. Die Seniorenbeauftragte der Verbandsgemeinde Trier-Land, Herta Kartheiser, nahm auch an den Feierlichkeiten teil und freute sich über die persönlichen Begegnungen und den kurzweiligen Nachmittag in dieser ganz besonderen „Frohen Runde“. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)