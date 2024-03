Bürgermeister überreicht Preis: Schüler gewinnen bei Rätsel-Aktion der Stadtbibliothek Konz

KONZ. Einige Schüler hüpfen begeistert durch die Stadtbibliothek Konz, viele wollen Bücher ausleihen, andere nehmen in der Sitzecke Platz und lesen. Die dritte Klasse der Grundschule Konz-Oberemmel ist zu Gast in der Stadtbibliothek. Zunächst wissen die Kinder gar nicht, warum sie den Ausflug gemacht haben.

Bürgermeister Joachim Weber gibt dann die Überraschung preis: „Ihr habt eine Führung durch die Bibliothek und Geld für die Klassenkasse gewonnen!“ Der Hintergrund: In der Vorweihnachtszeit bot die Stadtbibliothek Konz wieder die Aktion „Adventskalendergeschichten“ an. An jedem Schultag in der Vorweihnachtszeit konnten Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen den Kindern ihrer Klasse Geschichten mit Rätseln vorlesen. Wer alle Rätsel gelöst hatte und das Lösungswort wusste, konnte eine Karte für den Lostopf ausfüllen.

Einer der Gewinner ist die dritte Klasse aus Oberemmel. Bürgermeister Joachim Weber überreichte den Kindern bei ihrem Besuch ihren Preis sowie eine Urkunde. Und das Team der Stadtbibliothek Konz hatte für die Schülerinnen und Schüler ein abwechslungsreiches Programm zur Leseförderung und Medienbildung vorbereitet. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)