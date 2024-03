Fremdverschulden nicht ausgeschlossen: Gartenbrand in Heidenburg

HEIDENBURG. Am Freitag, den 1.3.2024, kam es gegen 20.32 Uhr zu einem Brandgeschehen im Garten eines Wohnhauses in Heidenburg. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet in der Straße „Petersberg“ ein Thuja-Baum sowie eine Hecke in Brand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein Fremdverschulden nicht auszuschließen. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 350 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehr Heidenburg sowie die Polizei Morbach. Die Polizeiinspektion Morbach fragt: Wer hat das Tatgeschehen beobachtet bzw. hat während des Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise verhalten hat/haben? Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach (Tel.: 06533/9374-0) oder jede andere Polizeidienststelle. (Quelle: Polizeidirektion Trier)