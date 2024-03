Luxemburg: Gabelstapler „gefunden“ – Betrunkene unternehmen nächtlichen „Ausflug“

BERTRANGE. Am 3.3.2024 meldete ein Zeuge gegen 0.50 uhr einen Gabelstapler, welcher in der rue de l’industrie in Bertrange, von jungen Männern gesteuert würde.

Bei Ankunft der Streife konnten die Beamten den Gabelstaplerfahrer und ein diesem folgendes Auto anhalten und kontrollieren. Die jungen Männer gaben an, den Gabelstapler gefunden zu haben. Die Schlüssel hätten gesteckt und somit hätten Sie einen Gabelstaplerausflug unternommen.

Während gegen den Gabelstaplerfahrer zurzeit ein Fahrverbot besteht und sein Bruder, welcher im Auto dem Gabelstapler folgte, gar keinen Führerschein besitzt und beide zudem unter Alkoholeinfluss standen, wurde Protokoll erstellt. Außerdem wurde das Auto beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Dcuale)